Traffico Roma del 27-07-2024 ore 11 | 30

(Di sabato 27 luglio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione ultimo weekend di luglio in questo fine settimana si prevede un significativo incremento della circolazione su strade autostrade saranno pertanto Un weekend da bollino rosso spostamenti agevolati dallo stop di mezzi pesanti Fermi numero intera rete viaria Nazionale oggi dalle 8 alle 16 e domenica 28 luglio dalle 7 alle 22 segnalati rallentamenti nulla che interna del raccordo della via Appia via Ardeatina è più avanti tra la colombianaFiumicino e rallentamenti anche in esterna all’altezza del via Pontina cosa tratti posi la Pontina da raccordo a Tor de’ Cenci verso Pomezia Metti subito sotto della Magliana per una riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione Ci sono rallentamenti tra la Colombo la via del Cappellaccio Verso il raccordorallentato anche in via dello Scalo di San Lorenzo tra piazzale della ...