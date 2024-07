Scandalo ai Giochi Olimpici | La bandera sventola in un modo inaspettato

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 27 luglio 2024)ai: "Lain un" Chi avrebbe mai pensato che una celebrazione tanto attesa potesse riservare sorprese così inaspettate? Parigi ha finalmente acceso i riflettori sulla sua attesissima cerimonia di apertura deidel 2024, ma oltre allo spettacolo ci sono stati anche alcuni momenti imprevisti. Perfino le cerimonie più pianificate possono riservare sorprese e, in particolare, gli aggiornamenti recenti evidenziano che non sempre tutto va come previsto. Pioggia a dirotto, atleti che inscenano una parata nautica e un piccolo scivolone con la bandiera olimpica: tutto questo ha contribuito a creare un certo buzz tra il pubblico e online, dove la gente ha seguito con crescente interesse gli sviluppi della situazione.