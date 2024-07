Rugby a 7 Francia e Fiji volano in finale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si è appena concluso il penultimo atto del torneo maschile dia sette e allo Stade de France di Parigi si sono disputate le semifinali olimpiche. In campo sono scese Sudafrica--Australia, in due match che promettevano spettacolo. Ecco come è andata. Si parte con il Sudafrica che prova a fermare la corsa dei padroni di casa della, in una sfida tra due formazioni che hanno faticato prima di conquistare un posto in semi. Il match inizia in modo molto equilibrato, con i due attacchi che faticano a sfondare. Così nei primi sette minuti sono le difese a fare la partita e si va al riposo fermi sullo 0-0. Prova a cambiare registro lanella ripresa, inserendo dal primo minuto Antoine Dupont, con il compito di dare fantasia e neuroni ai padroni di casa.