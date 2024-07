Le Olimpiadi della paura Sabotaggi e allarme attentati | chi c' è dietro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Caos eterrorismo in Francia nel giorno dell'inaugurazione dei Giochi olimpici. A poche ore dall'apertura delle, gli oltre 50mila poliziotti e gendarmi dispiegati di pattuglia per gestire la sicurezza nulla hanno potuto contro il pesanteo alla linea dell'Alta Velocità che ha di fatto bloccato i trasporti nel Paese coinvolgendo 250mila viaggiatori, in tutto 800mila per l'intero fine settimana, secondo quanto riferito dall'amministratore delegatoSncf Jean-Pierre Farandou. Mentre in mattinata è stato anche evacuato per motivi di sicurezza l'aeroporto di Basilea-Mulhouse.