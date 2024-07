Le elezioni in Liguria dopo l’addio di Toti | centrodestra senza candidato centrosinistra con Renzi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024)le dimissioni di Giovannisi apre la partita delleregionali in. E arriva subito un colpo di scena: Edoardo Rixi, indicato come ildel, dice che non vuole correre. E pensa a un civico al suo posto. Mentre Matteoannuncia che Italia Viva sarà nelalle regionali, anche in. Dove quindi potrebbe arrivare il debutto del Campo Larghissimo in una coalizione che vede ilcon il Movimento 5 Stelle. Ildovrebbe essere Andrea Orlando, che nei giorni scorsi non ha smentito il suo impegno. Anche se ha fatto sapere che «se emerge una candidatura che riesce a unire più della mia sarò il primo a sostenerla»., che non può correre in ogni caso per la regola del terzo mandato, potrà fare campagna elettorale con la sua lista. Che ha cambiato nome per evitare di dover raccogliere le firme.