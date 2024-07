Il Presidente della Provincia di Benevento Lombardi | La via Appia è il Sannio e il Sannio è la via Appia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La via, regina viarum’ è nel patrimonio mondiale Unesco. Ne siamo orgogliosi e lieti: la straordinaria opera di ingegneria civile di Appio Claudio Cieco di duemilatrecento anni or sono da Roma a Brindisi, oltre ad essere per l’ideatore un asse politico-strategico fondamentale, è stato nel corso dei secoli anche uno straordinario contenitore e giacimento culturale. Per il, che è attraversato trasversalmente per decine di chilometri da questa strada sulla via più breve tra il Tirreno e l’Adriatico, ebbene si può dire che la viaè ile ilè la via”. Così ildiNinocommenta l’inserimento nella lista del patrimonio mondiale Unesco“ViaRegina viarum” da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.