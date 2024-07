Elezioni in Emilia Romagna | due candidati veri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ora che i isono entrambi ufficiali, abbiamo una certezza: la partita insarà vera, si giocherà sulle proposte e sulla presenza nei territori, perché Elena Ugolini e Michele de Pascale sono duee competenti. Da una parte una dirigente scolastica che ha speso una vita tra e per i giovani, mamma, con un bagaglio di governo a Roma sotto vari colori politici; dall'altro un sindaco millennial ma con esperienza e rapporti di alto livello. Scamperemo alla abbruttita filosofia del 'Voto il meno peggio' e potremo concentrarci su programmi e idee. Per ora abbiamo visto due diversi stili: in Ugolini un'azione puntuta per (ri)mettere la persona al centro, per una proposta che sia non solo politica ma anche culturale, con una fermezza e una moderazione che solo una civica vera può dare.