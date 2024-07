Atp Kitzbuhel 2024 | Berrettini concede il bis stende Gaston in due set e si prende il secondo titolo consecutivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Matteoè il nuovo campione del torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa delle Alpi austriache l’azzurro siil bis e conquista ildopo quello di Gstaad della scorsa settimana. L’ex numero 6 Atp ha superato in finale il francese Hugo, che ha disputato comunque un match più che dignitoso, con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. Perè il decimoin carriera, il terzo in questa stagione, che gli consente di tornare da lunedì nei top40 del ranking. Ottimi segnali da parte del classe ’96, che è alla decima vittoria consecutiva e sembra finalmente aver trovato continuità dal punto di vista fisico e mentale dopo le ultime tribolate stagioni.