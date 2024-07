Tre giorni in Contea Eventi per l’anniversario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladi Santa Fiora affonda le sue radici nella storia trapassata, la nascita risale addirittura al 1274 e da oggi a domenica, questo compleanno sarà festeggiato con tantidi carattere culturale, storico e gastronomico. L’iniziativa in programma si chiama "Trein" e sarà possibile immergersi nelle atmosfere medievali, tra le novità quella in programma domani quando si terrà l’edizione straordinaria in notturna del Palio delle Sante Flora e Lucilla. Per tutta la festa sarà aperto il mercatino dell’artigianato e non mancherà l’occasione per gustare le specialità gastronomiche della tradizione amiatina. "Ladi Santa Fiora era uno Stato autonomo nato nel 1274 insieme alladi Sovana dalla suddivisione dei possedimenti della famiglia Aldobrandeschi.