Traffico Roma del 26-07-2024 ore 12 | 30

(Di venerdì 26 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Bentrovati dalla stazione la polizia locale Segnalain coda Corso di Francia per la chiusura temporanea del uscita per immettersi in Piazzale Ankara direzione Viale Tiziano a causa di un incendio e proseguono i lavori sul Celeste che rimane chiusa tra viale Castrense è l’uscita da San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili le ripercussioni alla circolazione Soprattutto nella zona di San Giovanni tutte le vie limitrofe altrettanto a Porta Maggiore è in viale dello Scalo di San Lorenzo in Rione Monti nell’area di Colle Oppio in programma questa sera il rally diCapitale con le prove libere e la consueta parata per le vie del centro e la suggestiva partenza da Colle Oppio davanti al Colosseo prevista per le ore 20 dalle ore ...