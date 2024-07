Ti sei sentito scavalcato? | Di Lorenzo chiarisce tutto e parla del colloquio con Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un chiarimento dietro l’altro: la conferenza stampa di Giovanni Diha toccato diversi punti, tra cui alcuni anche molto spigolosi. Parole volte a spiegare cosa è successo e sopratcosa succederà da qui ai prossimi mesi. Giovanni Dinon ha dubbi: vuole giocare nel Napoli e sente il Napoli a pieno come la sua squadra per la quale è pronto a dare. Al netto di quelle che sono state le polemiche degli scorsi mesi, ad oggi il capitano sembra aver finalmente messo un punto su una questione durata davvero troppo tempo. Prima la conferenza di Mario Giuffredi, il suo agente, poi quella dello stesso Giovanni in quel di Castel di Sangro: un incontro con i giornalisti che hanno provato ad entrare nella mente del giocatore per capire cosa effettivamente non ha funzionato per un lasso di tempo davvero molto lungo.