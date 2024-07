The Miz | Ecco da chi vorrei essere introdotto nella Hall of Fame

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’ormai veterano della WWE ha rivelato in un’intervista con Adrian Hernandez chi vorrebbe al suo fianco per una futura eventuale introduzioneof. Di recente si è parlato molto di The Miz. Complice l’uscita dell’episodio della docuserie di A&E “Biography: WWE Legends“ che parla di lui. Sicuramente un traguardo meritato per una superstar che può vantare traguardi come aver lottato nel main event di WrestleMania, avere il secondo regno più longevo da campione intercontinentale edstato il primo due volte Grand Slam Champion. Per tutti questi motivi, si può pensare che un domani potrebbeofWWE. Miz ha fatto sapere, durante un’intervista, da chi vorrebbe: “Semplice, mia moglie Maryse ovviamente.” Maryse, con cui è sposato da 10 anni, ha raggiunto traguardi importanti in federazione.