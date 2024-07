Spaccia davanti alla chiesa | 19enne sorpreso con la droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sta perre hashish nel parcheggio antistante la parrocchia, vede arrivare i poliziotti e getta via quattro involucri con l’hashish:jesino, già noto, denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Mercoledì alle 17 le volanti del commissariato, passandoparrocchia Regina della Pace in via Gramsci ha visto un’auto sospetta, con a bordo cittadini extracomunitari e nell’immediata vicinanza un giovane che,vista degli agenti in divisa, cercava di disfarsi di qualcosa che nascondeva nel pugno della mano, gettandola per terra. Probabilmente aveva concordato un appuntamento in loco per cedere l’hashish agli extracomunitari e ad altri potenziali acquirenti, azione sventata dal pronto intervento degli operatori di polizia.