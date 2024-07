Parigi 2024 i pronostici sul medagliere dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 luglio 2024), l’obiettivo della spedizione azzurra è migliorare il bottino di Tokyo e sfondare il “muro” delle 40 medaglie. Due settimane di sport h24 in uno scenario unico come quellono, che terranno incollati agli schermi (per chi, ovviamente, non avrà la possibilità di seguire le gare dal vivo nella capitale francese) gli appassionati di tutto il mondo. Emozioni che solo le Olimpiadi sono in grado di regalare. La capitale francese è pronta per il grande evento a cinque cerchi – Il Veggente.it (Ansa)La trentatreesima edizione dei Giochi estivi sta per prendere il via – si parte venerdì 26 luglio – e, come accade ogni quattro anni nei giorni che precedono il grande evento a cinque cerchi, si sprecanoe previsioni sul numero di medaglie che porteranno a casa le nazioni che vi prenderanno parte.