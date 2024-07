Parigi 2024 ginnastica artistica | prove generali all’Arena Bercy per cinque azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nella serata del 26 luglio, tra le 20:00 e le 22:30, la compagine azzurra dellaha messo piede sul Field of Play dellaArena a. Mario Macchiati racconta l’esperienza: “Che impressione il campo gara allestito a tema olimpico – ha raccontato in zona mista Mario Macchiati – Queicerchi fanno un certo effetto, lo ammetto. È strano perché sei abituato a guardarli in tv, invece adesso ci sei dentro, ci cammini sopra. È davvero bello, emozionante. Forse anche troppo. Bisogna stare attenti a gestire i sentimenti e a restare lucidi. Oggi abbiamo preso le misure”. Presenti anche il dt Giuseppe Cocciaro, gli allenatori Alberto Busnari, Marco Fortuna e Paolo Pedrotti e il capomissione Roberto Pentrella. “Abbiamo preso confidenza – aggiunge Carlo Macchini – Ci siamo presi la tranquillità di non essere perfetti al 100%, per dare il massimo sabato”.