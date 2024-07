Orgoglio fascista Ex colonnello dell’areonautica in uniforme SS | Per dare la sveglia come Vannacci Fu candidato con FdI

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un altro? A menzionare l’ex generale approdato al Parlamento europeo grazie alla Lega è lo proprio Giovanni Fuochi, tenentedell’Aeronautica militare in pensione che in un post su Facebook, poi rimosso, si è mostrato inda ufficiale delle SS: giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino ed espressione torva. E sopra la frase “Sinistrorsi vi aspetto“. Sconcerto a Piacenza, città dove Fuochi vive e ha comandato l’aeroporto militare di San Damiano, nel comune di San Giorgio Piacentino. Del fatto ha dato notizia oggi il quotidiano La Libertà, intervistando l’ex ufficiale che non nega di aver postato questa sua fotografia e anzi ne rivendica il contenuto con una giustificazione: “Colleziono uniformi e volevo dire ‘’ un po’”.