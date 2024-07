Nuova ondata di caldo africano durerà fino ai primi di agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bergamo.diin pianura padana, con temperature in aumento e temporali isolati. “Confermata una decisa rimonta dell’alta pressione africana nei prossimi giorni su Mediterraneo e Italia” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “garanzia di tempo stabile e assolato su gran parte d’Italia. Qualche occasionale temporale di calore potrà interessare giusto Alpi, Appennino ed estremo Nordest. Le temperature saranno in ulteriore aumento, conche si farà sempre più intenso, tanto che al Centrosud nella prossima settimana potremomente registrare picchi di 38-40°C sulle zone interne lontane dal mare. Qualche grado in meno lungo le coste complici le brezze marine, ma qui si farà sentire maggiormente l’afa.