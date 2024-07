Nuoto le favorite della 4×100 sl Per l’Italia una sfida proibitiva per la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarà complicata. Domani, sabato 27 luglio, ilinizierà il suo darsi nelle Olimpiadi 2024 di Parigi. Nella vasca da 50 metri“Paris La Defense Arena” ci si giocherà subito qualcosa di importante in casa Italia, ovvero la cartastaffettastile libero maschile. Gli azzurri sono reduci da medaglie in serie a livello mondiale ed europeo, ultima delle quali l’argento iridato a Doha, ma confermarsi sul podio olimpico (argento) come a Tokyo appare assai arduo. Questo perché ci sono tante squadre attrezzate per la top-3. In particolare, visto quanto è accaduto nel Trials americani, la formazione statunitense sembra proprio aver compiuto uno step rispetto a tutte le altre, con quattro frazioni strepitosi da 47? e poco, con stacco da fermo. Questo porterebbe a frazioni lanciate letteralmente stellari.