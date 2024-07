Napoli Manna tratta Gilmour l’affare continua spedito Conte chiede due giocatori per la mediana

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024)nonostante le smentite.due rinforzi per il centrocampo. Le ultime sul mercato azzurro.primo obiettivo delSecondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Direttore Sportivo del, Giovannia lavorare per portare Billyin azzurro. Il quotidiano rivela: “Per, come confermato dal Ceo del Brighton, ilha già offerto 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro: offerta rifiutata, stando alle dichiarazioni di mister Paul Barber, ma tutto sommato il mediano reduce dall’Europeo e da una stagione in Premier con De Zerbi ha un contratto fino al 2026 e soprattutto è entrato prepotentemente nell’orbita dida tempo.viaggia molto, molto”.