La bottiglia di vodka e il raid nel parco La ragazza abusata conferma l’accusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Prima la sfida a bere tutta ladi. Poi le molestie pesanti. E infine la "nebbia totale", perché la forte ubriacatura le ha provocato uno svenimento. La diciannovenne hato davanti al gip di Milano Alberto Carboni ciò che aveva già raccontato mesi fa, quando aveva denunciato di essere stata violentata nell’area verde Wanda Osiris di via Veglia, riconoscendo come il suo aggressore Stanislav B., venticinquenne operaio romeno e calciatore dilettante in Serie D nella Vogherese. Sentita con la formula dell’incidente probatorio, su istanza del pm Rosaria Stagnaro che ha coordinato le indagini degli investigatori della Squadra mobile, la, che è sempre stata ritenuta credibile, ha ancora una volta dato la sua versione di quanto accaduto nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2023.