Governo | Boccia ' spoils system e allergia ai controlli vuole mettere mani sui conti?'

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - “Non era un mistero e da due anni lo verifichiamo anche in Parlamento, ma le notizie di oggi confermano che ilMeloni confinua la sua opera di. Ora anche Ragioneria dello Stato, Enac e Agenzia delle Entrate sono nel mirino dele del ministro Giorgetti. Le colpe? Non aver paura di dire la verità suie sulle scelte di unincapace di far quadrare ie di varare provvedimenti utili all'economia e alla tenuta del Paese". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. "E' la conferma ulteriore di una ‘' a tutti idi autorità ed enti terzi che abbiamo già riscontrato e denunciato in sede di manovra di bilancio e della voglia, nel caso fosse reale la volontà di sostituire il Ragioniere dello Stato, dilesuipubblici. Di questo chiederemo conto in Parlamento.