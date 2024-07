Fascino senza tempo Rocco Barocco incanta tra la storia di Pompei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Mi sono fatto un bel regalo e dopo cinquant’anni di moda, penso di meritarmelo". Dopo i tanti applausi delle oltre mille persone nel Teatro Grande didove martedì sera è andata in scena una strepitosa ’antologica’ della carriera creativa diBatra ieri, oggi e domani. Lo stilista napoletano è orgoglioso di essere stato il primo a portare l’alta moda tra gli scavi della città distrutta dal Vesuvio nel 79 d.C. che non smette mai di sorprenderci coi suoi strepitosi ritrovamenti. "Stasera – ha affermato – si è avverato il mio sogno, dopo i defilè al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e al Teatro San Carlo di Napoli ora eccomi ae di questo devo ringraziare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la Sovrintendenza per avermi concesso uk privilegio di unire la mia haute couture ad arte,e cultura".