Così una città diventa intelligente

(Di venerdì 26 luglio 2024) Riprogettare le aree urbane con una rete digitale integrata che offre informazioni continue a chi ci vive e a chi le deve far funzionare. La trasformazione in «smart city» è già avviata. E un’impresa italiana sta lavorando su un caso vicino e importante anche per il nostro Paese: Monastir, in Tunisia. Con l’urbanizzazione che continua a crescere, e la stima che entro il 2050 il 68 per cento della popolazione mondiale vivrà in, il concetto di smart city, la, emerge in tutta la sua importanza. Se uno volesse definirla, potrebbe dire che è un’area in cui le tecnologie informatiche vengono usate per creare un ambiente urbano più efficiente e sostenibileda migliorare i servizi, la gestione delle risorse e la socializzazione.