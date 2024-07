Concerti di Mr Rain e Mahmood all’Arena Musa | le scalette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento si prepara a vivere due serate di grande musicacon iorganizzati dal Bct Music. Stasera sarà il turno di Mr, il cantautore che ha fatto breccia nel cuore dei fan con i suoi successi ‘Supereroi’ e ‘Due Altalene’. Domani, sabato 27 luglio, invece, la scena sarà tutta per, pronto a far ballare il pubblico con la sua iconica ‘Tuta Gold’, il suo nuovo singolo “RA TA TA” certificato Disco d’Oro e i suoi brani più noti. La possibile scaletta di Mr: Giorni di pioggia 9.3 Carillon I grandi non piangono mai Crisalidi Sincero ft. Alfa A forma di origami Meteoriti Non c’è più musica ft. Birdy Ops Neve su Marte Un domani Due altalene Non fa per me Ipernova Fuori luogo Un milione di notti ft. Clara Soccini 3.10 La fine del mondo ft.