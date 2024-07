Chi sarà l’ultimo tedoforo della cerimonia d’apertura di Parigi 2024? I nomi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici lasi svolgerà all’esterno di uno stadio. Le Olimpiadi distanno per iniziare ufficialmente e lungo la Senna avrà luogo la tradizionale sfilata delle delegazioni partecipanti, con gli 85 battelli pronti ad attraversare dodici “tableaux artistiques”, dal Pont d’Austerlitz al Pont d’Iéna. Nel mezzo tanti monumenti iconici, come Notre-Dame e il Louvre. Per l’Italia due grandissimi campioni come portabandiera: Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, pronti a rappresentare la delegazione record da 403 azzurri (209 uomini e 194 donne). Gli atleti arriveranno infine di fronte al Trocadero, dove si seguiranno i protocolli ufficiali. Il braciere olimpico sancirà l’apertura dei Giochi Olimpici di. Ma chi? Il nome è ovviamente top secret.