Caso Sampdoria la situazione sui trasferimenti e le ultime sull’affare Tutino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Continuano ad arrivare aggiornamenti suldellain Serie B. Il riferimento è ai tesseramenti sospesi e alle voci sul rischio penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ il tavolo tecnico tra Figc e le tre leghe ha ribadito l’obbligo per i club come la(quelli che hanno definito un piano di ristrutturazione del debito che prevede dei paletti sul mercato) di chiudere questa sessione con un saldo non negativo. La Lega B dovrà esprimersi sulle varie operazioni. I riscatti esercitati a giugno o i prestiti gratuiti con obbligo da saldare nel 2025 quando vanno saldati? E le risoluzioni di contratto con pagamenti pluriennali? Il nodo è questo, sapendo che le operazioni fatte entro il 31 luglio vanno garantite entro l’8 agosto per avere i visti d’esecutività.