Calciomercato Pro Vercelli accordo con la Fiorentina | arriva Lorenzo Vigiani

(Di venerdì 26 luglio 2024) La F.C. Prosi prepara per la prossima stagione nel campionato di Serie C e la dirigenza ha chiuso un’operazione interessante con la. La conferma èta direttamente dal club. “La F.C. Pro1892 comunica di aver raggiunto uncon lal’acquisizione in prestito del centrocampista classe 2004. Benvenuto!”. Chi èè cresciuto nel settore giovanile della, con cui èto a vestire la maglia della formazione Primavera nelle ultime due stagioni collezionando 57 presenze arricchite da 1 gol e 4 assist, oltre alla vittoria della Supercoppa Primavera 2022/23 e della Coppa Italia Primavera 2023/24. L'articoloProcon laCalcioWeb.