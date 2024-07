Arriva a casa e ci trova una ladra | momenti di paura per una signora pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) È stato sventato per una questione di minuti il furto che una donna di origine rom stava per mettere a segno in unadi Priverno. Il sopraggiungere tempestivo della proprietaria, oltre a mettere in fuga la, ha permesso poi ai Carabinieri di intervenire con precisione, individuando e denunciando la colpevole nel giro di poche ore. L’episodio I fatti sono accaduti mercoledì verso le 12 a Priverno, in un’abitazione sita nei pressi di Borgo Sant’Antonio. La donna, rinndo nella palazzina, ha notato la porta insolitamente aperta e ha sentito i cani all’interno abbaiare all’impazzata, evidentemente per segnalare l’intrusione. L’incontro con laSulla porta disi è incrociata con la giovane che usciva dall’abitazione a mani vuote e in maniera frettolosa, tanto da travolgerla nonostante il tentativo della proprietaria di fermarla.