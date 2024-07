Valgreghentino infortunio sul lavoro | ferito un operaio di 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Lecco), 25 luglio 2024 – Il quadro elettrico gli è caduto addosso e gli ha schiacciato una mano. L'sulè successo nella mattinata di oggi, giovedì, all'interno di un'impresa di impiantistica di. Undi 22che abita in paese stava lavorando all'llestimento di un quadro elettrico, che però gli è caduto addosso. Il 22enne è riuscito a fare un balco indietro prima di essere travolto in pieno, ma il quadro gli ha colpito e schiacciato una mano. E' stato soccorso prima dai colleghi, e poi dai sanitari di Areu con i volontari della Croce Rossa Italiana di Lecco. Dopo le prime cure è stato trasin ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. In posto anche i carabinieri e gli ispettori del servizio di Sicurezza a prevenzione negli ambienti didi Ats della Brianza.