Ucciso dal narghilè fuori dal locale L’omicida atteso davanti al Gip

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Massimo Bagiardi TERRANUOVA Si terrà oggi al tribunale di Arezzo l’udienza preliminare che vede imputato il domenicano Braulio Pavel Martinez, accusato dell’omicidio del connazionale Joel Ramirez Sepio residente a Montevarchi avvenuto lo scorso 1° di ottobre in undi Terranuova in via di Poggilupi. Il Martinez, 33 anni, si presenteràal giudice Giulia Soldini direttamente dal carcere di Perugia, dove è rinchiuso ormai da oltre 9 mesi, con l’accusa di omicidio volontario per aver scagliato nel volto del Ramirez, nel bel mezzo di una rissa accesasi per futili motivi sempre all’interno della discoteca, unche lo colpì in pieno alla vena giugulare provocando una grossauscita di sangue fino a causarne la morte.