Truffa dell’assicuratore voragine E la Cattolica non intende risarcire

(Di giovedì 25 luglio 2024) Era agente dellaassicurazioni con agenzia a Montecchio. La clientela abbondava. Si chiamava Patrizio Pierucci, villa in collina e auto di marca. Il 15 novembre 2022 morì d’infarto mentre stava andando al lavoro. Poco mesi dopo, emerse che l’assicuratore aveva una doppia contabilità: quella ufficiale e quella in nero. Decine di clienti si sono resi conto che avevano fatto investimenti, soprattutto polizze vita, consegnando denaro all’assicuratore (anche mezzo milione a famiglia) che non è stato riversato allaassicurazioni. Finiva direttamente nel conto corrente di Pierucci e da lì spariva. Lo ha stabilito l’inchiesta della guardia di finanza su delega della procura di Pesaro. L’indagine è stata chiusa per la morte del responsabile degli ammanchi, un ’buco’ che potrebbe superare i 2 milioni di euro.