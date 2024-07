The Mandalorian & Grogu apre la strada a una nuova era e preannuncia uno spettacolo stellare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Annunciazione, annunciazione. La data ufficiale della release del nuovo titolo targato LucasFilm oggi più atteso, The, è stata finalmente decisa e comunicata. Inutile sottolineare l’entusiasmo dei fan sparsi in tutto il mondo, pronti ad accogliere una, monumentale e indimenticabile avventura, rigorosamente ambientata “in una galassia lontana lontana”. Protagonisti ne sono due figure particolarmente amate e seguite, che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di conoscere grazie alla serie Disney+, The- di cui attendevamo la quarta stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, Thepotrebbe rivelarsi il sequel dello show televisivo, incentrandosi sulle vicende del mitico cacciatore di taglie Din Djarin e del suo “bambino” dai grandi e misteriosi poteri.