Sabatini ancora | Allegri non unico colpevole della sconfitta con l’Inter

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sandroha criticato su Radio Sportiva chiunque abbia parlato male di Massimilianoin questi mesi. La corsa persa controda allenatoreJuventus non è solo responsabilità sua. RESPONSABILE – Sandrosi scagliacontro chi critica l’allenatore ex Juventus: «è entrato in Champions League e ha vinto la Coppa Italia, quelli erano gli obiettivi. Il rimprovero è il girone di ritorno che è stato un disastro: la dirigenza voleva lottare e portare la corsa più avanti conprima in classifica. La colpa però non è solo di, altrimenti non avrebbero fatto questo mercato. Sarebbe folle un mercato del genere. La Juventus sta mettendo dentro la rosa sette titolare, otto con Fagioli. La colpaconnon è solo diquindi, anche del livello dei giocatori.