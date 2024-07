Pisa Jazz suona i ritmi del deserto La musica tra Italia Mali e Marocco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un incontro sul terreno dellaaideltra. Sono le atmosfere proposte questa sera e domani dal cartellone diRebirth, il festival nato dal progettoa cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di.Una full immersion nelle suggestioni dell’Africa che inizia questa sera alle 21.30 alla Torre dell’Orologio di Vicono: nella rocca eretta da Brunelleschi si esibiranno Said Tichiti, dal profondomarocchino il maestro del guembri, strumento a corde pizzicate tipico del Nordafrica e uno dei sassofonisti più apprezzati della scena nazionale, e Dimitri Grechi Espinoza, per un live con le radici nel Mediterraneo in collaborazione con Associazione The Thing.