Osimhen resta l’Arabia Saudita Intanto va a Castel di Sangro Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024)va adi). È quel che scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Nessuno paga ancora la clausola die il centravanti parte con la squadra anche perdi. A poco più di tre settimane dall’inizio del prossimo campionato, la maglia numero 9 appartiene ancora al nigeriano, che da più di un mese attende novità dal suo agente, Roberto Calenda, per fare le valigie. Il sogno di una vita era la Premier, poi si è fatta strada la pista Psg, ora si riapre quella araba, l’ultima presa in considerazione a inizio estate che, però, può diventare anche l’unica se nei prossimi giorni non dovesse ridursi la distanza tra domanda e offerta con il club di Parigi.al Napoli chissà fino a quando, d’altronde squadre disposte a pagare la clausola da 130 milioni latitano.