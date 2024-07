Malore al campo estivo bimbo in ripresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si tira un sospiro di sollievo per il bambino di otto anni, che una quindicina di giorni fa è stato colpito da un improvvisoche gli aveva provocato un arresto cardiaco, nell’area del "Bosco della Letizia", nelle campagne di Corte Riviera, a San Bernardino di Novellara, durante le attività di un laboratorio creativo. Il piccolo, residente a Gualtieri con la famiglia, era stato rianimato grazie al tempintervento delle educatrici che erano presenti sul posto, con i soccorsi proseguiti poi dal personale dell’ambulanza, dell’automedica e dell’elisoccorso. Dopo un primo trasferimento in volo all’ospedale Maggiore di Parma, il bambino era stato caricato ancora in elicottero e, in quella stessa sera, portato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, specializzato nella patologia di cui si sospetta sia stato colpito il piccolo.