Lotto last minute gli ultimi saranno i primi

(Di giovedì 25 luglio 2024) La dea bendata non aspetta nessuno, per cui è stato doppiamente fortunato: ha giocato alin calcio d’angolo e ha vinto un patrimonio. Presi come siamo da mille cose, dimenticarsene è più comune di quanto si pensi. Sappiamo bene quali sono i giorni in cui avvengono le estrazioni del, del Superenae così via, ma è facile dimenticarsi di giocare la propria combinazione e di perdere, dunque, una possibile occasione d’oro. Ha giocato alin calcio d’angolo (AnsaFoto) – Ilveggente.itA uno studente australiano di 20 anni è successo proprio questo. Più o meno. Già, perché, per sua fortuna, l’epilogo della storia che stiamo per raccontarvi è un tantino diverso da quello prospettato pocanzi.