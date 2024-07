Lombardia breve tregua dell’afa oggi e venerdì ma nel fine settimana temperature in risalita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 –lievemente inferiori ai picchi registrati in questi giorni in pianura con un lieve (e temporaneo) allentamento, che dovrebbe far tornare a respirare per qualche ora i lombardi. È questo quello che ci aspetta nella giornata di. Condizioni dunque stabili con qualche annuvolamento come d’abitudine nel settore alpino e prealpino, ma che non dovrebbe tuttavia determinare piogge diffuse. La giornata di, 25 luglio, sarà contraddistinta dal bel tempo dunque.massime in calo e non superiori ai 32 gradi, minime stazionarie. Situazione sostanzialmente invariata26 luglio, con un clima pienamente estivo eancora superiori ai 30 grandi sulla Pianura Padana, con i soliti addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi e qualche residuo e locale piovasco.