Lesioni a crociato e menisco Fiordaliso fermo fino a febbraio

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’anno scorso l’Oscar della sfortuna finì nelle mani di Dario Sits, la cui avventura in biancazzurro terminò nei primi minuti del secondo tempo della prima giornata di campionato. Era il 2 settembre 2023, quando subito dopo l’intervallo del match casalingo contro la Vis Pesaro l’attaccante lettone lasciò il campo del Mazza in seguito a una distorsione che gli provocò la lesione del legamentoanteriore del ginocchio. Un infortunio che richiede almeno sei mesi per tornare a giocare, tanto che Sits non è più stato utilizzato.