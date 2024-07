La stampa chiede solo serietà e risposte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Canè Intanto chiariamo un concetto: comunicazione e informazione non sono la stessa cosa. La prima vive allo stato brado sui social, brodo di coltura di siti improbabili e fake news. La seconda è affidata a professionisti, in aziende dedicate, con i vincoli imposti dalle leggi civili, penali e internazionali, delle norme istitutive dell’Ordine. Diceva il grande Enzo Biagi: per fare bene il mestiere basta osservare i 10 comandamenti. I giornalisti ne osservano molti di più. Se sbagliano, pagano. Riassumendo: chi fa un post comunica quasi senza regole, chi confeziona un giornale cartaceo, digitale, radio o tv, fa informazione. È di questa che parla il presidente Mattarella ricordandone lo spessore costituzionale, e attribuendo un valore eversivo a ogni tentativo di intimidirla.