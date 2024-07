Katie Ledecky solleva dubbi sui cinesi | Si sono allenati in maniera pulita? E invoca regole uguali per tutti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)continua a nutriresul caso di doping che ha coinvolto numerosi nuotatorie che è stato portato alla luce dal New York Times ormai tre mesi fa. Secondo la testata statunitense, gli atleti asiatici sarebbero risultati positivi a una sostanza vietata quando mancavano sette mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le autoritàhanno spiegato che si era trattato di un’intossicazione alimentare in un hotel e l’Agenzia Mondiale Antidoping ha accettato queste spiegazioni, per cui nonstate comminate sanzioni. Il Comitato Olimpico Internazionale ha appoggiato la WADA.ha più volte criticato questa situazione, chiedendo maggiore trasparenza e affermando che la sua fiducia nei controlli antidoping è la più bassa di sempre.