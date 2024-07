In sella ai pony | la grande festa di Arezzo gare per piccoli cavalieri da tutta Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Non sono alti come i cavalli, ma hanno il cuore dei bambini e di tutti coloro che li circondano. Loro che sono la piena dimostrazione che “non bisogna essere grandi per essere all’altezza”, un concentrato d’amore pronto a dimostrare di essere versatile in ogni disciplina. Isono tutto questo e molto altro. L’appuntamento più atteso tutto l’anno dai piùinsieme ai loroè arrivato, leadi Kep2024 sono insieme con il loro programma che intratterrà ilpubblico che intercetta perla settimana in corso. Lo svolgimento del concorso multidisciplinare è nella cornice magica di una delle strutture equestrine più belle, l’Equestrian Centre adin località San Zano.