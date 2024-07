In difesa dei media Il monito di Mattarella | | Eversivo ogni atto contro l’informazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) In questi nove anni e mezzo vissuti sul Colle, Sergionon era mai stato così esplicito: "rivoltola libera informazione,sua riduzione a fake news, è unrivoltola Repubblica". Certo: in un incon i giornalisti come è l’annuale cerimonia del Ventaglio, il capo dello Stato affronta soprattutto temi legati alla libertà di stampa. Così, sulla scia di quanto aveva fnel discorso sulla democrazia a Trieste, parla dela tutto campo: insiste sul suo ruolo fondamentale per la democrazia, sulla sua funzione che "si collega all’articolo 21 della Costituzione". Non manca di segnalare la necessità di una riforma: "È inevitabile tener conto della evoluzione tecnologica che ha mutato radicalmente diffusione e fruizione delle notizie".