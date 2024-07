Il programma di Alberto Angela sospeso dalla Rai Temptation Island fa il triplo degli ascolti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il gossip e i pettegolezzi battono la cultura e la conoscenza: così si potrebbe riassumere, almeno in termini di share, la vittoria schiacciante di “” su “Noos”, ildiche per il momento è stato congelato e rimandato ad agosto. Gli italiani preferisconoa Noos diCome anticipato dal blog di Davide Maggio, Rai 1 per il momento hala messa in onda della seconda edizione di “Noos”, che almeno sul fronteè stato pesantemente sconfitto da “”,condotto da Filippo Bisciglia ma firmato da Maria De Filippi, vera “Re Mida” della tv: tutto ciò che tocca diventa oro. I numeri parlano chiaro: “”, in termini di share, ha fatto quasi ildi “Noos”, che era partito con un mediocre 13,6% lo scorso 27 giugno, scendendo successivamente all’11,5%.