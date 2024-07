Fiat 500 | Un’Icona del Modellismo da Collezione in Edicola

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) La500 è al centro di una nuovadidisponibile in, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca e collezionisti. Scopri la storia e il fascino senza tempo di questo modello leggendario. Il mondo delè sempre stato affascinante, combinando la passione per i dettagli con l’amore per le auto storiche. Tra le tante icone automobilistiche, la500 si distingue per il suo design unico e la sua rilevanza culturale. Oggi, grazie a iniziative editoriali come quelle di Hachette e DeAgostini, è possibile costruire modelli dettagliati della500, riscoprendo la storia di questo leggendario veicolo. Un Simbolo di Storia e Innovazione Crediti: Ansa – VelvetMagLanciata nel 1957, la500 è diventata rapidamente un simbolo della mobilità italiana del dopoguerra.