Dl sanità | Ronzulli Fi ‘decreto liste attese tampone non sono molto contenta’

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ?Io noncosì contenta di questo decreto (sulledi attesa nella, ndr). Questo non è assolutamente un decreto risolutivo. Questo non è un decreto che riduce ledi attesa in modo immediato, forte. Questo è un provvedimento?. Queste le parole della senatrice Licia(Fi) ad Agorà Estate, su Rai Tre.“L’Italia ha bisogno di una riforma sanitaria che non c’è da troppi anni – aggiunge poi -. Per troppi anni laè stata massacrata con tagli lineari da parte di governi di destra e di sinistra, quindi io non accetto le critiche che oggi vengono fatte al governo Meloni, che è in carica da due anni, perché non abbiamo la bacchetta magica. Siamo ancora con il piano sanitario di 30 anni fa e con la riforma fatta dalla Bindi che ha ingessato il sistema.