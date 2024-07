Crollo Scampia quel ballatoio andava abbattuto Perché tagliare i fondi alle periferie?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) La “struttura si trova in uno stato di degrado dovuto a fenomeni di forte corrosione per la scarsa manutenzione che si è protratta negli anni. In molte parti si notano distacchi delle stesse passerelle con grave pericolo per i residenti”. Siamo a pagina 20 della Relazione tecnica e illustrativa del progetto “Restart”, capitolo “La riqualificazione della Vela B”. La Vela Celeste.la in cui unal terzo piano è crollato una sera di luglio 2024, trascinando con sé decine di persone. Tre i morti al momento: Roberto Abbruzzo, Margherita Della Ragione e Patrizia Della Ragione. Rispettivamente 29, 35 e 53 anni. Tutti imparentati tra loro. Tra i feriti rimangono gravissime due bambine, di 4 e 7 anni. “Condizioni stabili pur nell’estrema gravità”, recita il bollettino medico dell’Ospedale Santobono di Napoli del 24 luglio.