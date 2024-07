Concluso il cantiere lungo la statale 63 Terminate le code nella galleria del Seminario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Finiti i lavori, come promesso da Anas, da ieri sera è stato tolto il semaforo in località Ardaceda (comune di Carpineti), tratto della63 dove si è reso necessario un intervento di emergenza a seguito dei danni procurati dal maltempo che ha colpito la zona il 23 e 24 giugno scorsi. Per il ripristino di un tombino e della sede stradale era stato necessario istituire un senso unico alternato che ha creato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto ai turisti del weekend che si sono trovati imbottigliati ininterminabili anchevicinadel. Anas aveva preannunciato che si sarebbe trattato di un lavoroper mettere in sicurezza la63 in località Ardaceda, dove la pioggia aveva asportato del materiale da sotto il piano stradale.