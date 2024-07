Camorra confisca da 30 milioni a imprenditore vicino al clan Belforte

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Caserta. La Polizia di Stato di Caserta, la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli e la Guardia di Finanza di Caserta stanno eseguendo un decreto dibeni emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione. La misura, adottata su proposta del procuratore della Repubblica-Dda di Napoli, del direttore della Dia e del questore di Caserta, ha colpito Salvatore Bizzarro,operante nel settore del cemento e della ristorazione, contiguo all’organizzazione camorristica denominata, condannato in via definitiva per aver messo in piedi una strutturata modalità di riscossione del pizzo fondato su sovrafatturazioni che camuffavano il prezzo delle estorsioni corrisposto dai taglieggiati per “mettersi a posto“.