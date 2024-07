Zaccagni annuncia la nascita della seconda figlia | Benvenuta Dea

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – “Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti Mammina,Dea”. Il calciatoreLazio Mattiasui social lasua. L’attaccante biancoceleste, protagonista azzurro di un gran gol al 98esimo durante gli Europei di calcio contro la Croazia che ha permesso all’Italia di accedere agli ottavi comesquadra, posta su Instagram una foto che lo ritrae in ospedale insieme alla mammabimba Chiara Nasti e alla piccola appena nata. Oltre 50mila i like al post in appena un’ora dalla pubblicazione, e i commenti di congratulazioni dei fan.la: “Dea” seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .